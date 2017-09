Post 'Ku Klux Klan unica via', assolto

Un insegnante veneziano,Sebastiano Sartori, è stato assolto con formula piena dalcollegio del Tribunale per la frase "il Ku Klux Klan è l'unicavia" postata su Facebook in riferimento agli stranieri.

L'uomo,segretario di Forza Nuova, è stato assolto perché il fatto noncostituisce reato. Secondo i giudici nel contesto in cui erastata scritta la frase non presentava illeciti ai fini penali.

Si trattava di un post in risposta ad un servizio del sito'stranierintalia.it'.